Билл Гейтс: Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду

Билл Гейтс назвал вакцины величайшим достижением в истории нашей цивилизации.

По мнению основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, разработка вакцин является величайшим научным достижением в истории человечества, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Билл Гейтс в интервью газете Handelsblatt назвал вакцины величайшим достижением в истории нашей цивилизации.

В свете того, через что мы прошли в прошлом году, я должен прежде всего сказать - вакцины. Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию, - сказал Гейтс, отвечая на вопрос, что, по его мнению, относится к трем важнейшим инновациям в истории человека.

Гейтс также отметил, что за время пандемии в области производства вакцин удалось сделать несколько качественных рывков. В первую очередь - это создание препаратов на основе РНК. Но более перспективным миллиардер считает создание вакцин на основе аденовируса. Они приемлемы по цене, их легче перевозить и проще модернизировать в зависимости от мутации вируса.

Основатель Microsoft назвал еще две вещи, которые считает главными достижениями человечества. Это конечно же изобретение микропроцессора. Он подчеркнул, что это событие всего за 50 лет позволило значительно изменить мир.

И на одну доску с этим Гейтс ставит “зеленую революцию”. Так называют комплекс мер в сельском хозяйстве, который позволил значительно увеличить объем производства сельхозпродукции.

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