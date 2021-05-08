Tesla: Илон Маск преувеличивает возможности автопилота своих автомобилей

Это особенно заметно в Twitter бизнесмена.

Директор компании, занимающейся программным обеспечением для систем помощи водителю Tesla, признал, что Илон Маск преувеличивает возможности автопилота своих автомобилей, сообщает zakon.kz со ссылкой на gagadget.

Директор компании, которая занимается софтом для автопилотов Tesla Си Джей Мур в личной беседе с калифорнийским автомобильным департаментом подтвердил, что Илон Маск серьезно преувеличивает самостоятельность этих систем.

По его словам, это особенно заметно в Twitter бизнесмена. Общественность все четче понимает, что разница между тем, что пишет в Твиттере Маск и тем, что автопилот действительно может, огромна.

На данный момент Си Джей Мур заявляет, что Tesla имеет автономность второго уровня, то есть при любом раскладе необходим надзор человека. И пока Илон говорит, что машине люди вовсе не нужны, Full Self Driving (FSD, Полностью Автономная Езда) все еще находится в разработке и лишь в раннем доступе для некоторых владельцев Tesla.

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