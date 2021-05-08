Ученые раскрыли способ продлить жизнь

Исследователи установили существование взаимосвязи между количеством пройденных шагов и продолжительностью жизни.

Группа ученых из Национального института рака и института старения (США) раскрыла, что ежедневное достижение нормы количества шагов улучшает здоровье и продляет жизнь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Специалисты три года наблюдали за участникам исследования старше 40 лет. Первая группа проходила в день по четыре тысячи шагов, вторая — по восемь тысяч, а третья группа преодолевала по 12 тысяч шагов в сутки, - пишет издание Express.

В результате исследователи установили существование взаимосвязи между количеством пройденных шагов и продолжительностью жизни.

Оказалось, что у второй группы участников эксперимента риск смерти от всех причин снизился на 51 процент, а у третьей — на 65 процентов.

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