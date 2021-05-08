"Канело" и Сондерс прошли взвешивание перед боем 9 мая за три титула чемпиона мира

"Канело" показал на весах 75,93 килограмма, Сондерс — 76,11 килограмма.

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (55-1-2, 37 КО) и британец Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Канело" показал на весах 167,4 фунта (75,93 килограмма), Сондерс — 167,8 фунта (76,11 килограмма). Лимит для суперсреднего веса составляет 168 фунтов (76,2 килограмма).

После взвешивания они снова встретились лицом к лицу — в последний раз перед боем и провели финальную дуэль взглядов.

Бой "Канело" — Сондерс состоится утром 9 мая в Арлингтоне (США, штат Техас) на стадионе AT&T Stadium. Мексиканец поставит на кон свои пояса чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBA и WBC Super, а британский боксер рискнет принадлежащим ему титулом WBO.

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