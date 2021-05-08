В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 340 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 340 239 случаев, из них:

в городе Алматы – 59157 (+646),

в городе Нур-Султан – 48475 (+477),

в ВКО – 25572 (+94),

в Карагандинской области – 25282 (+246),

в Алматинской области – 22773 (+186),

в Атырауской области – 22482 (+82),

в Павлодарской области – 21767 (+127),

в ЗКО – 20247 (+142),

в Акмолинской области – 19371 (+135),

в Костанайской области – 14916 (+24),

в СКО – 14154 (+32),

в городе Шымкенте – 10131 (+115),

в Актюбинской области – 9849 (+89),

в Жамбылской области – 8354 (+65),

в Мангистауской области – 6073 (+57),

в Кызылординской области – 5986 (+33),

в Туркестанской области – 5650 (+37).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 530,

в городе Алматы - 427,

в городе Шымкенте - 56,

в Актюбинской области - 93,

в Алматинской области - 364,

в Атырауской области - 189,

в ВКО - 80,

в Жамбылской области - 31,

в ЗКО - 112,

в Карагандинской области - 219,

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области - 57,

в Мангистауской области - 69,

в Павлодарской области - 50,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 36.

Всего в стране выздоровело 294 162 человека от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!