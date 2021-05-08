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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 340 тысяч

Фото: pixabay 8 мая 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 340 239 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 59157 (+646),
  • в городе Нур-Султан – 48475 (+477),
  • в ВКО – 25572 (+94),
  • в Карагандинской области – 25282 (+246),
  • в Алматинской области – 22773 (+186),
  • в Атырауской области – 22482 (+82),
  • в Павлодарской области – 21767 (+127),
  • в ЗКО – 20247 (+142),
  • в Акмолинской области – 19371 (+135),
  • в Костанайской области – 14916 (+24),
  • в СКО – 14154 (+32),
  • в городе Шымкенте – 10131 (+115),
  • в Актюбинской области – 9849 (+89),
  • в Жамбылской области – 8354 (+65),
  • в Мангистауской области – 6073 (+57),
  • в Кызылординской области – 5986 (+33),
  • в Туркестанской области – 5650 (+37).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 530,
  • в городе Алматы - 427,
  • в городе Шымкенте - 56,
  • в Актюбинской области - 93,
  • в Алматинской области - 364,
  • в Атырауской области - 189,
  • в ВКО - 80,
  • в Жамбылской области - 31,
  • в ЗКО - 112,
  • в Карагандинской области - 219,
  • в Костанайской области - 9,
  • в Кызылординской области - 57,
  • в Мангистауской области - 69,
  • в Павлодарской области - 50,
  • в СКО - 11,
  • в Туркестанской области - 36.

Всего в стране выздоровело 294 162 человека от COVID-19

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