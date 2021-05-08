В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 340 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2587 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 340 239 случаев, из них:
- в городе Алматы – 59157 (+646),
- в городе Нур-Султан – 48475 (+477),
- в ВКО – 25572 (+94),
- в Карагандинской области – 25282 (+246),
- в Алматинской области – 22773 (+186),
- в Атырауской области – 22482 (+82),
- в Павлодарской области – 21767 (+127),
- в ЗКО – 20247 (+142),
- в Акмолинской области – 19371 (+135),
- в Костанайской области – 14916 (+24),
- в СКО – 14154 (+32),
- в городе Шымкенте – 10131 (+115),
- в Актюбинской области – 9849 (+89),
- в Жамбылской области – 8354 (+65),
- в Мангистауской области – 6073 (+57),
- в Кызылординской области – 5986 (+33),
- в Туркестанской области – 5650 (+37).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 530,
- в городе Алматы - 427,
- в городе Шымкенте - 56,
- в Актюбинской области - 93,
- в Алматинской области - 364,
- в Атырауской области - 189,
- в ВКО - 80,
- в Жамбылской области - 31,
- в ЗКО - 112,
- в Карагандинской области - 219,
- в Костанайской области - 9,
- в Кызылординской области - 57,
- в Мангистауской области - 69,
- в Павлодарской области - 50,
- в СКО - 11,
- в Туркестанской области - 36.
Всего в стране выздоровело 294 162 человека от COVID-19
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