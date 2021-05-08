Марсианский вертолет сделал новые цветные фотографии планеты

Полет продолжался 108 секунд.

Вертолет Ingenuity в ходе пятого полета, состоявшегося в пятницу, впервые переместился на новое место на поверхности на Марсе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Информация об этом опубликована на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Полет продолжался 108 секунд. Вертолет поднялся на максимальную высоту 10 метров и переместился на 129 метров в южном направлении. Перед посадкой Ingenuity сделал цветные фотографии. В ходе предыдущих четырех полетов вертолет всегда возвращался на место старта.

Наш дальнейший план состоит в перемещении Ingenuity таким образом, чтобы он не замедлял темп научных операций марсохода Perseverance, - отмечается в сообщении. В ближайшие недели специалисты NASA планируют совершить еще несколько полетов, а затем оценить результаты.

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