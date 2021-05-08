Несколько водяных смерчей возникли в Австралии

Это природное явление произошло у побережья Нового Южного Уэльса.

Жители Австралии наблюдали необычное явление — над водой образовались сразу пять смерчей, передает zakon.kz.

Это природное явление произошло у побережья Нового Южного Уэльса.

По словам метеорологов, такое возможно только при влажной погоде. Для этого региона водяные смерчи не редкость, но увидеть сразу несколько удается не всегда.

Как отмечается, такие вихри не представляют угрозы для людей и окружающей среды, однако могут быть опасны для лодочников, оказавшихся в месте их возникновения.

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