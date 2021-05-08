Получить ИИН иностранцы смогут через egov

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
На получение ИИН со дня сдачи пакета необходимых документов в Госкорпорацию и или через портал – отводится один рабочий день.
Комитет миграционной службы МВД подготовил приказ, которым вносятся изменения в Правила оказания государственной услуги "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан", передает zakon.kz.
В частности, говорится, что для получения государственной услуги физические лица либо представители по нотариально заверенной доверенности могут обратиться в территориальные органы полиции через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или через портал.
Для этого нужно предоставить следующие документы:
При обращении через портал предоставляется:
Как отмечается, при отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда РК к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление.
Как следует из приказа, на получение ИИН со дня сдачи пакета необходимых документов в Госкорпорацию и или через портал – отводится один рабочий день.
Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов в Госорпорацию – 15 минут; максимально допустимое время обслуживания – 20 минут.
На портале результат оказания государственной услуги направляется и хранится в "личном кабинете" заявителя в форме электронного документа.Эта услуга оказывается бесплатно.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 мая.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!