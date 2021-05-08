Баландин о вакцинации: Безопасность команды на Олимпиаде – прежде всего

На сегодняшний день прививки получили более 70-ти спортсменов национальных команд Казахстана по олимпийским видам спорта.

Плановая вакцинация казахстанских спортсменов и тренеров от коронавируса стартовала в Казахстане с начала марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

На сегодняшний день прививки получили более 70-ти спортсменов национальных команд Казахстана по олимпийским видам спорта, в том числе и атлеты, завоевавшие олимпийские лицензии. Многие из них успели получить оба компонента вакцины и сейчас продолжают свою подготовку на учебно-тренировочных сборах или участвуют в соревнованиях.

На днях первый компонент вакцины получили некоторые представители водных видов спорта.

Из-за соревнований за рубежом мы начали вакцинацию чуть позже. Май до получения второго компонента проведем на сборах в Алматы. Состояние отличное, чувствовал себя хорошо после первой прививки. Сегодня вакцинация – одна из самых обсуждаемых тем, в том числе и среди спортсменов. Здесь решение принимает каждый для себя. Но мы все понимаем, что от этого зависит состояние всей олимпийской команды Казахстана. В Олимпийской деревне в Токио мы будем жить со спортсменами изо всех стран мира, на объектах так или иначе придется контактировать со всеми, поэтому безопасность нашей команды - прежде всего. Мы и так долго ждали эту Олимпиаду, тренировались на протяжении пяти лет, не хочется, чтобы в конце здоровье подвело, – говорит олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин.

Отметим, что пункты вакцинации для членов национальных команд организованы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Атлеты могут пройти вакцинацию и самостоятельно, по месту прописки, предупредив об этом спортивных врачей своих команд. Во второй половине апреля вакцинацию прошла команда

Казахстана по вольной борьбе, сразу после Азиатского олимпийского отборочного турнира в Алматы. Это первая национальная команда по летним видам спорта, которая вакцинировалась в полном составе. Ранее прививки сделала команда по фристайл-акробатике.

Безопасность и охрана здоровья спортсменов является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем призывать спортсменов вакцинироваться, особенно тех, кто отобрался на Олимпийские игры. Во-первых, это лучший на сегодняшний день способ защитить свое здоровье, во-вторых, это демонстрация солидарности со своей командой. Это именно тот момент, когда мы должны принять на себя ответственность не только за себя, но и за всех людей, которые нас окружают, а также внести свой вклад в успешные и безопасные Игры, – отмечает президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев.

НОК Казахстана планирует завершить вакцинацию спортсменов-олимпийцев до конца июня. Усложняет раннее получение вакцины спортивный график команд, поскольку второй компонент должен быть получен через 21 день, но не у всех графики совпадают – кто-то находится на сборах, кто-то на соревнованиях. Так, сегодня 10 национальных команд находятся за рубежом, проводят учебно-тренировочные сборы. 13 сборных команд участвуют в международных стартах. Вопрос вакцинации тщательно прорабатывается НОК совместно с Министерством культуры и спорта РК.

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