Как справиться с высокой долговой нагрузкой. Совет от коллекторов

Главный совет - не допускать ситуации, когда платеж больше дохода.

Чтобы справиться с высокой долговой нагрузкой, следует не допускать превышения суммы платежей над доходами, попробовать договориться о реструктуризации кредита с банком и пересмотреть свой бюджет, рассказал президент российской ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, передает zakon.kz.

Наверное, главный совет - вовремя контролировать этот показатель и не допускать ситуации, когда платеж больше дохода. Если все же ситуация такая произошла, то стоит попробовать договориться о рефинансировании в другой финансовой организации. Однако в условиях, когда платежеспособность россиян нестабильна, многие кредиторы не готовы давать положительный ответ на заявки ряда подобных заемщиков, - сказал он РИА "Новости".

Стоит также попробовать договориться со своим кредитором о реструктуризации, то есть о снижении ежемесячного платежа за счет увеличения срока.

Это позволит снизить платежную нагрузку и продолжить выполнять свои обязательства.

Нелишним будет пересмотреть свой бюджет, добавил Мехтиев. По его словам, практика показывает, что при четком планировании удается сэкономить 10-15% своих доходов, которые можно направить на погашение долга.

В период обслуживания долга с платежной нагрузкой более 30-40% доходов стоит рассмотреть возможность подработки, а доход с нее направлять на погашение платежей.

Мехтиев подчеркнул, что платежная нагрузка - понятие достаточно субъективное, прямо зависящее от уровня заработной платы.

Условно, при зарплате 200 тысяч рублей отдавать 50% на погашение своих кредитных обязательств не выглядит чем-то нереальным, при этом при доходе в 20 тысяч рублей такая нагрузка уже критична, - пояснил он.

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