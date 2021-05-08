Центр активной жизни для ветеранов открыт в Арыси 

В здании расположены совет ветеранов и зона для занятий спортом.

Предприниматель Рамазан Кадыркул из этого городка превратил принадлежащее ему здание тойханы в центр для пожилых людей "Активная жизнь", сообщает zakon.kz.

Бизнесмена поддержал местный акимат. Акимат города Арыс в лице нового акима Гульжан Курманбековой организовал современный центр ветеранов. В здании расположены совет ветеранов и зона для занятий спортом. К услугам гостей также соляная шахта, сенсорная комната, интернет-кафе, зоны для занятий йогой, настольным теннисом, бильярдом, шахматами, шашками и удобная библиотека. Работает врач-терапевт и отделение лечебного массажа. Таким образом, здесь созданы все условия для отдыха и творчества посетителей. В торжественном открытии Дома ветеранов участвовал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

Великая доблесть, которая никогда не угаснет в сознании, как бы воспламеняет и закрепляет твердость победоносной молодежи, качающей колыбель сегодняшнего спокойствия. Пусть наши ветераны будут здоровы, наша молодежь будет патриотичной! Надеюсь, эта инициатива станет примером, и в других районах города появятся такие же дома ветеранов, - отметил Умирзак Естаевич.

Координационной работой займется социальный центр "Асыл жүрек" при отделе занятости и социальных программ Арыси. Для более шести тысяч ветеранов города открытие этого центра - большая радость, ведь раньше подобных мест для пожилых людей не было. Стоит отметить, что часть двухэтажного здания начала свою работу как "Дворец бракосочетания".

После аким Туркестанского региона встретился с местными ветеранами и поздравил их с Днем победы. При встрече все санитарные нормы были строго соблюдены.

Аким области Умирзак Шукеев также посетил тепличный комплекс индивидуального предпринимателя Акдалинского сельского округа Рахимжана Кенжебаева, который открыл доступ на рынок РФ. Дважды в год предприятие, экспортирующее помидоры и огурцы, наряду с несколькими областями РК выпускает около 200 тонн продукции. С 25 соток площадь теплицы увеличилась до 3,5 га. Один килограмм отгружаемых в Россию огурцов стоит 250 тенге. Предприниматель со временем планирует увеличить площадь теплиц.

Глава области осмотрел многоэтажные жилые дома, построенные для очередников. В ближайшие дни завершится строительство 36-квартирного трехтажного дома в микрорайоне "Коктем-2". Более 100 семей-очередников на коммунальное жилье получат квартиры общей площадью 6 тыс. кв. м. Также до конца года справят новоселье еще 240 арысских семей. Сегодня здесь строят четыре многоэтажных дома.

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