В США подали иск в суд от имени слонихи

Это первый случай в истории, когда англоязычный суд будет рассматривать такой иск.

Суд в Нью-Йорке принял иск от имени слонихи Хэппи, которая проживает в зоопарке в Бронксе. Иск подали зоозащитники из фонда Nonhuman Rights Project (Проект по правам не-людей). Об этом сообщается на сайте организации, передает zakon.kz.

Отмечается, что это первый случай в истории, когда англоязычный суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека. Проект пытается подавать иски от имени Хэппи с 2018 года, однако до этого все суды их отклоняли, пишет Lenta.ru.

Историю слонихи в марте рассказал портал Curbed. Сообщалось, что животное было доставлено в зоопарк в 1970-х. Сейчас Хэппи живет в отдельном вольере площадью в 81 сотку. Сотрудникам зоопарка пришлось расселить ее со слонихой Пегги, потому что они часто конфликтовали.

Nonhuman Rights Project же считает, что содержание в вольере нарушает права слонихи. Проект хочет добиться того, чтобы суд постановил перевести Хэппи в специальный слоновий заповедник. Зоозащитники надеются, что слониха станет первым в мире животным, право на свободу которого будет закреплено в судебном порядке.

Ранее пакистанского слона Каавана прозвали самым одиноким в мире. После смерти самки он жил в одиночестве в тесной клетке, где ему не давали общаться с сородичами и заставляли ежедневно выступать перед посетителями. Зоозащитникам потребовалось пять лет, чтобы добиться перевода Каавана в камбоджийский заповедник для слонов. Успеху кампании во многом способствовало участие в переговорах певицы Шер.

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