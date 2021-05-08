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Боец MMA сплющил нос сопернику ударом ногой

Фото: Reuters 8 мая 2021, 13:01

34-летнему Пэйджу противостоял американец Дерек Андерсон.

Британский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Пэйдж одержал победу техническим нокаутом на турнире Bellator, передает zakon.kz.

Видеоролик размещен в Twitter-аккаунте организации/

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