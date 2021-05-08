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Двое детей пострадали в ДТП в Алматы

Фото: sputniknews.kz 8 мая 2021, 13:42

Два легковых автомобиля столкнулись на проспекте Аль-Фараби, в результате одна из машин врезалась в металлический столб.

Дети, предположительно, пяти и семи лет пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Алматы, передает zakon.kz.

ДТП произошло по проспекту Аль-Фараби, не доезжая до улицы Маркова, сообщает Sputnik.

В результате аварии пострадали двое маленьких детей из автомашины Peugeot 206, их госпитализировали с различными травмами.

Предположительно, дети дошкольного возраста.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

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