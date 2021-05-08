Четырехлетняя девочка потерялась в Актау

Девочку нашли и вернули родным.

В Актау гвардейцы воинской части 6656 РгК "Батыс" Нацгвардии РК оперативно разыскали и вернули родителям маленькую девочку, передает zakon.kz.

7 мая 2021 года около 17.30 часов войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Куанышкали Жолдаскалиева, патрульных рядовых Наурызбека Сарыбаева и Даурена Куанова на маршруте патрулирования Байтерек -4 (Набережная), заметили плачущую маленькую девочку в возрасте около 4-5 лет. Подойдя к малышке, гвардейцы выяснили, что ее зовут Медина ей 4-годика, она вышла на прогулку с сестрой поиграть и, гуляя по улице, заблудилась, - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Гвардейцы приступили поискам родителей ребенка, примерно 17:45 часов к войсковому наряду на встречу вышла девушка, родная сестра, которая самостоятельно искала и не могла найти свою сестренку.

Она поблагодарила гвардейцев за бдительность, оперативность и профессионализм

За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка и ревностное исполнение воинского долга все военнослужащие были поощрены командиром воинской части 6656.

Это не первый случай, когда бойцы Нацгвардии находят пропавших детей и людей.

Так, 27 февраля текущего года в Актау гвардейцы помогли найти матери пропавшую шестилетнюю дочь, а 11 апреля военнослужащие помогли вернуть двух потерявшихся детей: девочку и мальчика в возрасте 6 и 7 лет, пропавших в Актобе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!