"Барселона", "Ювентус" и "Реал" будут настаивать на реформах, несмотря на угрозы УЕФА

Ранее глава УЕФА предложил отстранить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" от еврокубков на два года.

"Барселона", "Ювентус" и "Реал" на своих официальных сайтах опубликовали совместное заявление по вердикту Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в отношении девяти клубов, которые приняли участие в создании Суперлиги, а затем вышли из проекта, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Спорт.

УЕФА в пятницу объявил, что каждый из девяти клубов, которые сначала принимали участие в создании европейской Суперлиги, но после отказались от этой идеи, должен сделать пожертвования в размере 15 миллионов евро в качестве "жеста доброй воли". Кроме того, УЕФА передаст дело о клубах, не покинувших проект Суперлиги, в компетентные дисциплинарные органы УЕФА.

Команды выделили основные претензии по отношению к УЕФА и ФИФА, включая то, что клубы-основатели продолжают получать угрозы и оскорбления с целью их дальнейшего отказа от участия в турнире. Также по их мнению, Суперлига должна была помочь решить экономические проблемы клубов и вывести женский футбол на новый уровень.

Мы хотим видеть уважительные дебаты, без совершенно недопустимого давления и с уважением к верховенству закона, что является наиболее подходящим решением для баланса в нашей огромной футбольной семье, — говорится в конце заявления.

8 мая сообщалось, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин хочет наложить санкции на "Реал", "Барселону" и "Ювентус", которые все еще связаны с Суперлигой.

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