На глазах жены и детей – полицейские Актау спасли самоубийцу

Пока неизвестно, почему мужчина пошел на такой отчаянный шаг.

Мужчина пытался повеситься на глазах жены и детей в Актау, сообщает zakon.kz.

7 мая на пульт 102 поступил вызов том, что в 3 микрорайоне женщина просит о помощи, передает Tumba.kz.

Со слов заявительницы, ее муж собирается совершить самоубийство. Незамедлительно по данному адресу был направлен ближайший экипаж батальона патрульной полиции. Прибыв на вызов, Е.Орынбасар и А.Тауекел поднялись на 2 этаж. Однако дверь квартиры была закрыта, изнутри доносились женский и детские крики. Попав в квартиру, полицейские увидели мужчину, повесившегося на ремне, ребята успели его спасти. пресс-служба ДП Мангистауской области

Пока неизвестно, почему мужчина пошел на такой отчаянный шаг. Его доставили в Управлении полиции города Актау для дальнейшего разбирательства.

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