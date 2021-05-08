Пусть поднимается - Канело дал согласие на третий бой с Головкиным

По словам мексиканца после его боя с Сондерсом можно всерьез начать обсуждать бой с Головкиным.

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес заявил, что согласен на новый бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, но при определенном условии, сообщает zakon.kz.

Альварес Сауль "Канело" считает, что Головкину для этого необходимо подняться на одну категорию, передает Vesti.kz.

По правде говоря, я открыт для всего. И для третьего боя с GGG тоже. Я готов к тому, чтобы сразиться с ним после моего объединительного боя. Но только бой пройдет во втором среднем весе. Пусть поднимается. Если он хочет драться со мной, то пусть сделает это. цитирует Альвареса Boxingscene.com

По словам мексиканца после его боя с Сондерсом можно всерьез начать обсуждать бой с Головкиным.

Турнир по боксу, в главном событии которого встретятся чемпион мира по версиям WBA Super и WBC во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс пройдет в ночь с 8 на 9 мая в Арлингтоне (штат Техас, США).

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