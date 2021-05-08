Ученые установили связь между продолжительностью зевка и размером мозга

Исследователи пришли к выводу, что больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе.

Продолжительность зевка напрямую зависит от размеров мозга. К таким выводам пришли ученые, изучившие более 1200 зевак из числа млекопитающих и птиц, сообщает zakon.kz.

В статье научного журнала Communications Biology, рассказывается, что специалисты провели эксперимент с участием 55 млекопитающих и 46 птиц, исследовав таким образом 1291 зевок. Опираясь на результаты, они обнаружили устойчивую связь между продолжительностью зевка и числом нейронов мозга.

Исследователи пришли к выводу, что больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе. Его температура частично определяется выделением тепла из-за активности нейронов. Учёные также увидели, что продолжительность зевка животных больше, чем у птиц. Дело в более высокой температуре тела.

Еще выяснилось, что млекопитающие зевают дольше, чем птицы. Это можно объяснить более высокой температурой тела этих животных.

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