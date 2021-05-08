В "Роскосмосе" назвали время и место падения неуправляемой китайской ракеты

Вторая ступень ракеты не имеет средств активного маневра и осуществляет неуправляемый сход с орбиты.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своих социальных сетях карту возможных районов падения китайской ракеты Long March 5B. Ранее она вышла из-под контроля и на большой скорости начала падать на Землю, сообщает zakon.kz.

Вторая ступень ракеты не имеет средств активного маневра и осуществляет неуправляемый сход с орбиты. Согласно расчетам на основе полученных данных 8 мая 2021 года, объект может войти в плотные слои атмосферы Земли после 5:30 ночи по времени Нур-Султана 9 мая южнее Индонезии в районе Тиморского моря.

При этом в Роскосмосе не исключают, что есть вероятность того, что ступень ракеты может отклониться от указанной точки. Тогда под угрозой окажутся ряд городов США, Латинской Америки, Африки, Австралии, территорий Ближнего и Среднего Востока.

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