Минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в Карабахе

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В ведомстве отметили, что поиск и идентификация пропавших без вести солдат продолжается.
В Министерстве обороны Азербайджана в субботу опубликовали обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе. В списке имена 2895 военных, сообщает zakon.kz.
Все они, за исключением 19 пропавших без вести, похоронены до 8 мая 2021 года, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ведомстве отметили, что поиск и идентификация пропавших без вести солдат продолжается.
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