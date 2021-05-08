Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в Карабахе

Фото: Sputnik.az 8 мая 2021, 19:47

В ведомстве отметили, что поиск и идентификация пропавших без вести солдат продолжается.

В Министерстве обороны Азербайджана в субботу опубликовали обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе. В списке имена 2895 военных, сообщает zakon.kz.

Все они, за исключением 19 пропавших без вести, похоронены до 8 мая 2021 года, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что поиск и идентификация пропавших без вести солдат продолжается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Ветеранов обязали сдать деньги на подарки в честь Дня Победы в Туркменистане
Новый скандал с "обнажонкой", теперь в Турции