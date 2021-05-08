В американском штате расстрел утвердили, как один из видов смертной казни

Согласно новому законопроекту, в случае нехватки инъекции, заключенному предложат сделать выбор между электрическим стулом или расстрелом.

Палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы смертельной инъекции для приговоренных к высшей мере наказания, передает zakon.kz.

Как сообщает USA Today соответствующее решение утвердил Сенат штата, после того как его одобрила Палата представителей местного Конгресса.

Теперь законопроект должен утвердить губернатор штата Генри Макмастер. Он уже пообещал поставить свою подпись на документе.

За документ проголосовали 66 законодателей, 43 выступили против. Согласно новому законопроекту, в случае нехватки инъекции, заключенному предложат сделать выбор между электрическим стулом или расстрелом.

Таким образом Южная Каролина станет четвертым штатом в США, где разрешена опция приведения высшей меры в исполнение с помощью расстрела.

На данный момент в тюрьмах штата содержатся 37 приговоренных к высшей мере наказания, трое из них исчерпали возможность апелляционного процесса и, как следствие, должны быть казнены.

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