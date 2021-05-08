Путин поднял вопрос о мигрантах в России

Российские власти рассчитывают на восстановление миграционных потоков, поскольку особенно остро нехватка рабочей силы ощущается на строительных площадках.

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном поднял вопрос мигрантов, отметив, что в РФ в настоящее время не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, сообщает zakon.kz.

Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. цитирует Путина сайт Кремля

Кроме того, Путин отметил, что достаточно большой объем денежных средств для поддержки семей мигранты направляют из России к себе на родину. По мнению главы РФ, это "абсолютно положительный процесс".

На фоне пандемии коронавируса, согласно статистике МВД РФ, число мигрантов, зарегистрированных в стране в 2020 году, снизилось вдвое относительно 2019 года. Так, в прошлом году на миграционный учет было поставлено около 9,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, в 2019 году из количество составило 19,5 млн человек. Почти в два раза снизилось количество оформленных разрешений на работу, включая лицензии для высококвалифицированных специалистов — с 126,9 до 62,7 тысячи.

Вместе с тем российские власти рассчитывают на восстановление миграционных потоков, поскольку особенно остро нехватка рабочей силы ощущается на строительных площадках. В январе президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении упрощённого порядка привлечения работников из стран СНГ для выполнения строительно-монтажных работ.

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