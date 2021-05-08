Сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи

Приложение zakon.kz
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Информации о пострадавших и угрозе цунами не поступало.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Тихом океане к востоку от архипелага Фиджи, передает zakon.kz.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).
Эпицентр подземных толчков располагался в 340 км к востоку от города Левука.
Очаг стихии залегал на глубине 398 км. Информации о пострадавших и угрозе цунами не поступало.
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