Сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи

Информации о пострадавших и угрозе цунами не поступало.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Тихом океане к востоку от архипелага Фиджи, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 340 км к востоку от города Левука.

Очаг стихии залегал на глубине 398 км. Информации о пострадавших и угрозе цунами не поступало.

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