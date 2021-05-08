"Недружественный развод" – появились подробности расставания Билла Гейтса с женой

Этот развод может стать одним из самых дорогих в истории, супругам предстоит разделить состояние в 130 миллиардов долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда должны были объявить о своем разводе еще в марте и расставание пары было "недружественным", сообщает zakon.kz.

По данным TMZ, Мелинда Гейтс даже арендовала с этой целью остров в Карибском море стоимостью 132 тысячи долларов за ночь.

Она планировала уехать туда с детьми, чтобы после объявления о разводе их не досаждали журналисты.

О разводе было объявлено только когда младшей дочери супругов исполнилось 18 лет.

Издание People со ссылкой на свои источники отмечает, что причина развода не одна: расстаться пара решила из-за "ряда вещей".

Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о решении расстаться 3 мая. Гейтсы заявили, что за 27 лет брака они вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

Пара познакомилась в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году на Гавайях.

Этот развод может стать одним из самых дорогих в истории, супругам предстоит разделить состояние в 130 миллиардов долларов.

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