В Темиртау дети поругались во дворе, в ход пошло ружье

Стрелку грозит от 3 до 7 лет.

В ссору детей во дворе дома оказались вовлечены родители. Один из них схватился за ружье, сообщает zakon.kz.

8 мая около 20:00 в одном из дворов 8 микрорайона города Темиртау между двумя несовершеннолетними произошла ссора. Чтобы разнять детей во двор вышли отцы. В ходе выяснения обстоятельства 43-летний отец одного из детей ударил 32-летнего оппонента в лицо. Не стерпев обиды, тот вынес из дома ружье, выстрелил два раза в воздух, после чего сбежал.

В результате стрельбы никто не пострадал.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 ч.3 УК РК. Для задержания скрывшегося ориентирован личный состав органов внутренних дел области. Проводится расследование. пресс-служба ДП Карагандинской области

Стрелку грозит от 3 до 7 лет.

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