Шуточная криптовалюта признана лучшей инвестицией в мире

Рост криптовалюты, названной в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных направлений инвестиций.

Аналитики посчитали, что шуточная криптовалюта Dogecoin стала лучшей инвестицией, сообщает zakon.kz.

Как передает CNBC, валюта показала рост курса на 26 000%.

На середину субботы, 8 мая, Dogecoin стал стоить $0,72. Еще в начале прошлого месяца — апреля — курс этой криптовалюты находился ниже отметки $0,1.

Таким образом, рыночная капитализация (совокупная стоимость всех находящихся в обращении единиц) Dogecoin достигла 92 миллиардов долларов.

Рост криптовалюты, названной в честь собаки породы сиба-ину из популярного мема, намного превысил показатели других возможных направлений инвестиций. Так, за последние полгода эталонный американский фондовый индекс S&P 500 вырос всего на 19 процентов.

Общественность обратила внимание на криптовалюту после нескольких шуток бизнесмена Илона Маска.

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