Мало афроамериканцев - Netflix и Amazon объявили бойкот "Золотому глобусу"

В преддверии церемонии этого года в отчете компании было обнаружено, что в команде из более чем 80 участников нет ни одного афроамериканца.

Netflix прекращает сотрудничество с Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), которая ежегодно проводит церемонию вручения премии "Золотой глобус", потому что они не открыты для людей разных рас, сообщает zakon.kz.

Как пишет Deadline, одной из главных причин такого решения стали изменения в структуре HFPA. Дело в том, что члены организации проголосовали за то, чтобы в её состав добавили больше темнокожих журналистов.

В преддверии церемонии этого года в отчете компании было обнаружено, что в команде из более чем 80 участников нет ни одного афроамериканца.

Сарандос подчеркнул, что Netflix не может игнорировать некомпетентность руководства Ассоциации, которое не способно оперативно провести внутренние реформы. Накануне в HFPA прошло голосование за реорганизацию, большинство поддержало эту идею, однако, по словам главы Netflix, никаких конкретных предложений не прозвучало.

Мы не верим, что предлагаемая новая политика, особенно в отношении размера и скорости изменения членства команды, решит проблемы системного разнообразия HFPA (…) Поэтому мы прекращаем любую деятельность с вашей организацией до тех пор, пока не будут внесены более значимые изменения. Мы знаем, что у вас есть много людей с благими намерениями, которые хотят реальных изменений, но всем нам нужно больше работать для создания справедливой и инклюзивной индустрии. со-директор Netflix Тед Сарандос

В Amazon Studios придерживаются подобной позиции. Глава кинодистрибьютора Дженнифер Салке уверила, что ждёт более решительных шагов от организации.

Мы не работаем с HFPA с тех пор, как впервые были озвучены их проблемы. Как и вся индустрия, мы ждём честного и существенного решения, прежде чем двигаться дальше. глава Amazon Studios Дженнифер Салке

К претензиям стриминговых платформ присоединилось и движение Time's Up, выступающее против сексуального насилия. Ее руководство назвало новые реформы HFPA "пустыми лозунгами".

В конце февраля The Los Angeles Times опубликовала журналистское расследование о коррупции и дефиците репрезентации в рядах иностранной прессы. Из материала стало известно, что с конца 1990-х HFPA не предложила ни одному темнокожему журналисту вступить в её ряды.

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