В центре Нью-Йорка произошла стрельба: есть пострадавшие

Три человека пострадали на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По последним данным правоохранителей, в числе пострадавших - две женщины и ребенок. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый, предположительно мужчина, скрылся. Полиция ведет расследование инцидента. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между несколькими мужчинами, один из которых был вооружен. NBC подчеркивает, что у правоохранителей есть фото подозреваемого.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в Twitter подчеркнул, что "необходимо прекратить приток нелегального оружия" в город. По его словам, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. "Полиция разыскивает тех, кто решился на этот бессмысленный акт насилия, правосудие восторжествует", - подчеркнул мэр.

Свидетелями инцидента со стрельбой на Таймс-сквер стали несколько десятков человек, которым пришлось спасаться бегством. Об обстоятельствах происшествия рассказала художница из Лос-Анджелеса Анастасия Арсеньева.

Мы вышли с подругой из метро, мы живем в гостинице прямо на Таймс-сквер. Подруга пошла в магазин, я зашла выпить кофе. Люди вдруг стали выходить на улицу, смотреть, что происходит. Я тоже вышла, не понимала, что происходит. Все смотрели в одну точку. <...> В какой-то момент вся толпа начала просто бежать. Я побежала за толпой. Где была подруга, не знаю. Все кричали - gunman, gunman [стрелок], - рассказала она.

По ее словам, пока она искала вход в гостиницу, везде уже была полиция, над головой были слышны вертолеты.

В настоящее время район Таймс-сквер оцеплен полицейскими, обстановка в целом спокойная, паники не наблюдается.

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