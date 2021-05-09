Более 2300 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 342 589 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 342 589 случаев, из них:

в городе Алматы – 59794 (+637),

в городе Нур-Султан – 48799 (+324),

в ВКО – 25675 (+103),

в Карагандинской области – 25531 (+249),

в Алматинской области – 22981 (+208),

в Атырауской области – 22556 (+74),

в Павлодарской области – 21888 (+121),

в ЗКО – 20367 (+120),

в Акмолинской области – 19507 (+136),

в Костанайской области – 14940 (+24),

в СКО – 14169 (+15),

в городе Шымкенте – 10216 (+85),

в Актюбинской области – 9909 (+60),

в Жамбылской области – 8426 (+72),

в Мангистауской области – 6108 (+35),

в Кызылординской области – 6038 (+52),

в Туркестанской области – 5685 (+35).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 493,

в городе Алматы - 1203,

в Акмолинской области- 266,

в Актюбинской области - 40,

в Алматинской области - 325,

в Атырауской области - 119,

в ВКО - 72,

в Жамбылской области - 47,

в ЗКО - 114,

в Карагандинской области - 234,

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области - 49,

в Мангистауской области - 35,

в Павлодарской области - 38,

в СКО - 16,

в Туркестанской области - 50.

Всего в стране выздоровело 297 268 человек от COVID-19

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