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Более 2300 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz. 9 мая 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 342 589 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 342 589 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 59794 (+637),
  • в городе Нур-Султан – 48799 (+324),
  • в ВКО – 25675 (+103),
  • в Карагандинской области – 25531 (+249),
  • в Алматинской области – 22981 (+208),
  • в Атырауской области – 22556 (+74),
  • в Павлодарской области – 21888 (+121),
  • в ЗКО – 20367 (+120),
  • в Акмолинской области – 19507 (+136),
  • в Костанайской области – 14940 (+24),
  • в СКО – 14169 (+15),
  • в городе Шымкенте – 10216 (+85),
  • в Актюбинской области – 9909 (+60),
  • в Жамбылской области – 8426 (+72),
  • в Мангистауской области – 6108 (+35),
  • в Кызылординской области – 6038 (+52),
  • в Туркестанской области – 5685 (+35).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 493,
  • в городе Алматы - 1203,
  • в Акмолинской области- 266,
  • в Актюбинской области - 40,
  • в Алматинской области - 325,
  • в Атырауской области - 119,
  • в ВКО - 72,
  • в Жамбылской области - 47,
  • в ЗКО - 114,
  • в Карагандинской области - 234,
  • в Костанайской области - 5,
  • в Кызылординской области - 49,
  • в Мангистауской области - 35,
  • в Павлодарской области - 38,
  • в СКО - 16,
  • в Туркестанской области - 50.

Всего в стране выздоровело 297 268 человек от COVID-19

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