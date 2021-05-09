Более 2300 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 342 589 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 342 589 случаев, из них:
- в городе Алматы – 59794 (+637),
- в городе Нур-Султан – 48799 (+324),
- в ВКО – 25675 (+103),
- в Карагандинской области – 25531 (+249),
- в Алматинской области – 22981 (+208),
- в Атырауской области – 22556 (+74),
- в Павлодарской области – 21888 (+121),
- в ЗКО – 20367 (+120),
- в Акмолинской области – 19507 (+136),
- в Костанайской области – 14940 (+24),
- в СКО – 14169 (+15),
- в городе Шымкенте – 10216 (+85),
- в Актюбинской области – 9909 (+60),
- в Жамбылской области – 8426 (+72),
- в Мангистауской области – 6108 (+35),
- в Кызылординской области – 6038 (+52),
- в Туркестанской области – 5685 (+35).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 3106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 493,
- в городе Алматы - 1203,
- в Акмолинской области- 266,
- в Актюбинской области - 40,
- в Алматинской области - 325,
- в Атырауской области - 119,
- в ВКО - 72,
- в Жамбылской области - 47,
- в ЗКО - 114,
- в Карагандинской области - 234,
- в Костанайской области - 5,
- в Кызылординской области - 49,
- в Мангистауской области - 35,
- в Павлодарской области - 38,
- в СКО - 16,
- в Туркестанской области - 50.
Всего в стране выздоровело 297 268 человек от COVID-19
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