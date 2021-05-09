Глава филиала Казавтожол подал в отставку после жалобы казахстанцев на дорогу

Заявление руководством нацкомпании еще не рассмотрено.

Руководитель Акмолинского областного филиала АО "НК "QazAvtoJol" заявил об отставке по собственному желанию из-за дефекта на дороге Нур-Султан — Коргалжын, сообщает zakon.kz.

До сегодняшнего дня в соцсетях распространялась информация, вызывающая социальный резонанс, о дефекте на 62-ом километре автомобильной дороги "Нур-Султан-Коргалжын".

В этой связи, Председатель Правления АО "НК "QazAvtoJol" Аскар Муратулы дал поручение о незамедлительном устранении дефекта, однако поручение было выполнено несвоевременно. По данной причине, руководитель Акмолинского областного филиала АО "НК "QazAvtoJol" инициировал заявление об уходе по собственному желанию, - говорится в официальном заявлении компании.

На данный момент заявление находится на рассмотрении у Председателя Правления

Также было отмечено, что на участке а/д"Нур-Султан- Коргалжын", на данный момент движение осуществляется в штатном режиме.

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