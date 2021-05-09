Наш долг — окружить ветеранов вниманием и заботой, подчеркнул Мамин.

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Победы, сообщает zakon.kz.

Заявление главы правительства было опубликовано на официальном сайте премьер-министра.

Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю с Днем Великой Победы!

Это один из священных праздников для народа Казахстана. В этот день мы отдаем дань мужеству и самоотверженности наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Родину и подаривших нам мирное будущее. С глубоким почтением и благодарностью мы склоняем головы перед поколением победителей — фронтовиков и тружеников тыла.

С каждым годом ветеранов становится все меньше. Наш долг — окружить их вниманием и заботой, а также бережно хранить и передавать будущим поколениям историю их героического подвига.

Память о Великой Победе навсегда останется в наших сердцах.

Пусть небо над Казахстаном будет мирным!

Желаю дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья родным и близким, радости детям и внукам!

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