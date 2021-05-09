Tesla заплатит штраф в размере $750 тысяч за загрязнение воздуха

В будущем компания должна создать "комплексную систему экологического менеджмента", которая позволит гарантировать, что Tesla в полной мере соблюдает экологические требования.

Компания Tesla выплатит штраф в размере $750 тысяч за нарушения норм качества воздуха на одном из своих заводов, сообщает zakon.kz со ссылкой на 3dnews.

Также компания реализует проект в сфере малой распределенной энергетики на основе солнечных крыш собственного производства, для урегулирования нарушений норм качества воздуха на своем заводе во Фримонте, штат Калифорния.

Представитель надзорного органа, который регулирует загрязнение воздуха в девяти округах района залива Сан-Франциско, заявил, что урегулирование распространяется на 33 уведомления о нарушениях, которые Tesla получила в 2015 году. Также отмечается, что с тех пор Tesla устранила все нарушения.

Согласно имеющимся данным, общий размер штрафа составил $1 млн, но Tesla осуществит выплату $750 тыс., а также осуществит установку энергетической системы на основе солнечных крыш. В заявлении сказано, что это поможет улучшить качество воздуха в некоторых округах района залива. Более масштабный проект, который реализуется местными властями, направлен на снижение затрат на электроэнергию, а также уменьшение уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.

В каком именно районе появится энергетическая система Tesla, еще не определено. Известно, что в будущем компания должна создать "комплексную систему экологического менеджмента", которая позволит гарантировать, что Tesla в полной мере соблюдает экологические требования. В какие сроки Tesla должна выполнить взятые на себя обязательства, объявлено не было.

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