Ученые придумали новый вид экономных макарон

Физики изготовили тесто из манной муки и лепили из него плоские макароны двухмиллиметровой толщины.

Ученые выдавили углубления на поверхности плоских сырых макарон и смогли задать форму для готовой пасты, сообщает zakon.kz со ссылкой на "N+1".

Пресс-формы позволят получать большое разнообразие форм, а хранение изделий в плоском виде сэкономит около 60–90 процентов объема упаковок, который обычно заполнен воздухом.

В рамках исследования физики изготовили тесто из манной муки и лепили из него плоские макароны двухмиллиметровой толщины. Затем ученые вдавливали в макароны заранее изготовленные на 3D-принтере пресс-формы. Так на поверхности изделий получались углубления.

Когда макароны бросали в воду, они начинали постепенно менять форму. В итоге плоские изделия превращались в фигурные. Ученые могли регулировать форму пасты, изменяя расположение углублений на сырых макаронах. Прогнозы их компьютерных симуляций совпали с результатами реальных опытов.

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