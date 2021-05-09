В Казахстане зарегистрированы новые случаи смерти от КВИ и пневмонии

На 9 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 878 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 мая, сообщает zakon.kz.

На 9 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 878 человек (41 844 КВИ+ и 470 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 844 пациент, на амбулаторном уровне – 27 034 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 798 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 190 пациентов, • на аппарате ИВЛ – 104 пациентов.

За сутки 24 казахстанца умерли от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3913 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 7 мая 2021 года зарегистрировано 22 новых случая заболевания, 2 случая с летальным исходом . Выздоровели 57 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 53 541, случаев с летальным исходом - 831, всего выздоровели – 52 240 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!