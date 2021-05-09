"Канело" досрочно победил Сондерса и объединил три титула чемпиона мира

Сондерс потерпел первое поражение в карьере.

На стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне (США) состоялся главный бой вечера бокса между мексиканским боксером Саулем Альваресом (55-1-2, 37 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Канело" ставил на кон пояса чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBA Super, а Сондерс, в свою очередь, жертвовал титулом WBO в этой же категории.

Поединок был рассчитан на 12 раундов, но не продлился всю дистанцию. Билли Джо не согласился выходить на девятый раунд.

Таким образом, мексиканец одержал 56-ю победу в профи и объединил три чемпионских титула в дивизионе, а Сондерс потерпел первое поражение в карьере.

На поединке между чемпионом WBC и WBA и чемпионом WBO в суперсреднем дивизионе присутствовали 73 126 зрителей. Это самое массовое спортивное событие с начала пандемии.

Ранее "Канело" выразил готовность в третий раз сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 36 КО), однако GGG для этого должен подняться в суперсредний вес.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!