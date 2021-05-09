Обломки китайской ракеты CZ-5B упали в Индийский океан

Большая часть обломков сгорела в процессе входа в атмосферу.

Большая часть обломков неуправляемой китайской ракеты "Чанчжэн-5B" ("March-5B", CZ-5B)сгорела в атмосфере над Индийским океаном. Оставшиеся обломки отработавшей ступени ракеты упали в воду, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР.

9 мая в 10:24 (08:24 по Нур-Султану) обломки второй ступени ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" вошли в атмосферу Земли. Зона приземления расположена в районе 72.47° восточной долготы, 2.65° северной широты. Подавляющее большинство обломков сгорело в процессе входа в атмосферу, - говорится в документе.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь рассказал, что Китай уделяет большое внимание вхождению CZ-5B в атмосферу. По его словам, ракета-носитель была спроектирована таким образом, чтобы ее большая часть разрушилась и сгорела во время падения, поэтому опасность минимальна.

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