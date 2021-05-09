На Красной площади прошел Парад Победы

Парад на Красной площади прошел в честь 76-й годовщины Победы.

На Красной площади в Москве прошел парад, посвященный 76-й годовщине со дня победы в Великой Отечественной войне, сообщает zakon.kz со ссылкой на КП.

Так, в 10:00 по московскому времени (13:00 по Нур-Султану) на главную площадь Москвы внесли государственный флаг России.

Видео-трансляция Парада Победы 9 мая 2021 года.

По количеству личного состава и бронетанковой техники он было немного скромнее прошлогоднего — юбилейного. В 2020-м по гранитной брусчатке у Кремля промаршировали 14 тысяч "парадников", сейчас их было 12,5 тысячи. В прошлом году участвовало более 200 боевых машин, в этом — 190.

Над Москвой пролеели 76 самолетов и вертолетов (по числу лет с Победы) — на одну машину больше, чем в прошлом году (см. схему парада). Командный пункт, с которого управляется "небесная колонна", находится на Спасской башне Кремля.

В пешем строю был и новичок — в этом году впервые прошел парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Также прошел батальон женщин-военнослужащих: на этот раз дамы в погонах представляли Военный университет и несколько военных академий — связи, материально-технического обеспечения и космической обороны.

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