Как проходит День Победы в Алматы

На сегодняшний день в Алматы насчитывается 123 ветерана ВОВ.

В Алматы 9 мая в честь празднования 76-летия Дня Победы в Великой Отечественной Войне в парке имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, сообщает zakon.kz.

Уже на протяжении нескольких поколений 9 мая является символом героизма и самоотверженности наших предков, одержавших победу в Великой Отечественной войне и освободивших мир от фашизма. По традиции в этот день вспоминают подвиги советских солдат и тружеников тыла, поздравляют ветеранов и инвалидов войны, которых с каждым годом остается все меньше.

На сегодняшний день в Алматы насчитывается 123 ветерана Великой Отечественной войны.

В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией празднование Дня Победы в Казахстане перенесли на следующий год. Однако несмотря на карантин, большое количество людей пришли отдать дань памяти героям войны.

Также в честь Дня Победы многие казахстанцы участвуют в онлайн-акции "Бессмертный полк".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!