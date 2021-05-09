Из Краснодара в Грузию. Ветеран ВОВ поделился воспоминаниями о фронте

Павел Лукич награжден орденом Великой Отечественной войны 2 степени и юбилейными медалями.

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Сергиенко поделился воспоминаниями о службе на фронте в составе третьего истребительного полка Черноморского флота, передает корреспондент zakon.kz.

Павел Лукич Сергиенко родился 24 июня 1925 года в Краснодарском крае, недалеко от станицы Медведовская. 17-летним юношей познакомился с учащимися школы младших авиационных специалистов, куда вскоре поступил на учебу.

Со станицы Медведовская по распределению он отправился служить в 1942 году. Главной задачей молодых солдат была охрана Черного моря. Военная служба для него прошла в Грузии в городе Миха-Цхакая в третьем истребительном полку Военно-воздушных сил Черноморского флота. Солдаты охраняли Черное море, а летчики участвовали в боях у Сталинграда. Сергеенко обслуживал военную технику, готовил самолеты к полету. Победу встретил в Грузии, домой вернулся лишь в 1947 году.

В 1955 году решил переехать в Казахстан на освоение целины. Жил и трудился в Балкашинском районе Целиноградской области (с 1997 года Сандыктауский район Акмолинской области - прим. ред.) - сначала трактористом, а позже водителем. Ветеран охотно вспоминает то время, считает главным в жизни человека трудолюбие и усердие.

Дочь ветерана Любовь Сергиенко отмечает, что ее отец очень ответственно относился к работе и делал все, что в его силах, чтобы дать детям самое необходимое.

На работе он был ответственный. Каждый день после рейса он всегда проверял тормоза, а я ему помогала в этом, нажимая педали. Он в этот момент смотрел, все ли работает исправно, потому что возил людей. Все время возил детей в лагеря, возил по работе в район 60 км туда и обратно в любую погоду и время года. Каждый год его из совхоза отправляли в Степногорск возить для детей конфеты и мандарины на Новый год. Сейчас этим уже никого не удивишь, но тогда для них это был, как праздник, - вспоминает Любовь Сергиенко.

Павел Лукич награжден орденом Великой Отечественной войны 2 степени и юбилейными медалями. Сам ветеран считает, что все награды важные. Воспитал троих детей, 5 внуков и 12 правнуков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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