Появилось видео конфликта со стрельбой отцов подростков в Темиртау

Мужчину, стрелявшего из ружья, задержали. Он дал признательные показания.

Видео конфликта со стрельбой отцов двоих подростков в Темиртау появилось в Сети, передает zakon.kz.

Видеоролик разместили в Telegram-канале patriotkaragandy.

По данным пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, "9 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 32-летний житель города, который разыскивался за совершение хулиганства с применением огнестрельного оружия".

Подозреваемый дал признательные показания. Изъято зарегистрированное гладкоствольное ружье марки Armsan. Назначены соответствующие экспертизы. пресс-служба ДП

Напомним, вечером 8 мая в одном из дворов 8 микрорайона Темиртау между двумя несовершеннолетними произошла ссора. Чтобы разнять детей во двор вышли отцы. В ходе выяснения обстоятельства 43-летний отец одного из детей ударил 32-летнего оппонента в лицо. Не стерпев обиды, тот вынес из дома ружье, выстрелил два раза в воздух, после чего сбежал. В результате стрельбы никто не пострадал.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 ч. 3 УК РК. Стрелку грозит от трех до семи лет.

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