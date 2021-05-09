Фолловеры удивились, что у диджея есть ненавистники.

Казахстанский диджей и музыкант Иманбек Зейкенов (Imanbek) удивил фанатов подписью к фотографии, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Instagram он разместил фото с села Донентаев в Павлодарской области на фоне пасущихся баранов и овец, которое подписал: "Me & haters chilling", сопроводив смеющимся смайликом. С английского это переводится, как "Я и мои отдыхающие хейтеры".

В комментариях фолловеры удивились, что у диджея есть ненавистники.

"Неужели у тебя есть хейтэры? Тебя не любить невозможно" "Нет у тебя хейтеров" "У нас так же))) пасти надо" "Не уж то есть хейтеры" "Откуда у тебя хейтеры, они ненормальные что ли?" "Человек, который пишет биты Моргенштерну, Рите Оре, которому Эд Широн слова написал - ауыыылдааа кой багыыып (пасет баранов в ауле - прим. ред.)" "Этих баранов полмира теперь увидит" "У вас есть хейтеры?" - удивленно писали они, сопровождая свои комментарии смеющимися смайликами.

Другие фанаты Иманбека восхитились его простотой и пожелали ему всегда оставаться таким.

"Такой карапайым (простой - прим. ред.) и добился таких высот. Мололец!" "Красавчик, на родину предков приехал!" "Красава, Иманбек" "Так просто... Как будто сосед мой. Так и надо" "Атмосферно... Я аж почувствовала свежий горный воздух и свежесть травы" "Вооо, наш пацанчик" "Такой простой, как карандаш. Оставайся таким же", - написали фолловеры.

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