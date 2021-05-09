После возложения состоялся автопробег.

9 мая в Алматы в парке 28 героев-панфиловцев состоялось возложение цветов к Вечному огню, посвященное 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает zakon.kz.

В торжественной церемонии приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров, военнослужащие Алматинского регионального гарнизона, ветераны Вооруженных сил РК, Афганской войны.

После возложения состоялся автопробег. Автоколонна из пяти машин в одной из которых была внучка Героя Советского Союза Ивана Панфилова - Алуа Бахытжановна Байкадамова проехала по улицам Алматы. Свидетелей автопробега ждала концертная программа. С портретами ветеранов Великой Отечественной войны, с кратким рассказом о подвигах наших ветеранов и музыкой военных времен жителей мегаполиса порадовала автоколонна. Завершился автопробег в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

Отметим, что торжественные мероприятия прошли во всех гарнизонах. В Алматы, где на сегодняшний день проживают 125 ветеранов Великой Отечественной войны, памятное мероприятие прошло у Вечного огня в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

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