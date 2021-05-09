Чем можно заменить шашлык на пикнике - совет от шеф-повара

В качестве альтернативы шашлыку шеф-повар предложил приготовленные на углях овощи, грибы или рыба.

Шеф-повар и ведущий телеканала "Еда" Владимир Павлов дал совет, чем заменить шашлык на пикнике, передает zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

В качестве альтернативы шашлыку шеф-повар предложил приготовленные на углях овощи, грибы или рыба.

От мяса организму становится тяжело, с годами это понимаешь. Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше. Еще можно взять грибы, ведь они долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо. Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде. Владимир Павлов

Также он поделился рецептом десерта.

Когда мы едем на шашлыки с семьей, мы обжариваем маршмеллоу на углях, получается очень вкусная история. Также можно взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку. Через 5-7 минут у вас будет отличный десерт, приготовленный на гриле. Владимир Павлов

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