Взрыв произошел на нефтяном танкере у берегов Сирии

В настоящее время о пострадавших не сообщается.

У сирийского побережья произошел взрыв на нефтяном танкере, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, это произошло около побережья сирийского города Банияс.

Отмечается, что взрыв произошел во время ремонтных работ.

По данным радиостанция Sham FM, в настоящее время о пострадавших не сообщается.

Как сообщается, несколько дней назад на танкере был пожар во время разгрузки нефти.

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