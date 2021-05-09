Пять мифов о Второй мировой войне назвал историк из США

На публичное развенчание мифов, которые десятилетиями транслируются, однако не являются правдой, он потратил многие годы.

Американский профессор военной истории Роберт Ситино рассказал о пяти главных заблуждениях о Второй мировой войне, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", на публичное развенчание мифов, которые десятилетиями транслируются, однако не являются правдой, он потратил многие годы.

Рузвельт и Пэрл-Харбор

Первым и главным мифом, по словам Ситино, является то, что президент США Франклин Рузвельт якобы знал о грядущем нападении Японии на Перл-Харбор, однако ничего не предпринял. В результате этого нападения погибли 2,5 тыс. американских солдат. Профессор подчеркнул, что ни одного документального доказательства этого факта не существует.

Не лучший генерал

Второй миф гласит о том, что Эрвин Роммель, также известный как "Лис пустыни", был величайшим немецким генералом всех времен. Это, как отметил Ситино, отнюдь не так. По словам профессора, Роммель усовершенствовал искусство быстрой внезапной атаки. В Северной Африке он стал известен как "Лис пустыни", благодаря неожиданным маневрам, быстрым атакам и ночным маршам, которые ставят в тупик врага.

Однако, как считает Ситино, по-настоящему сложное маневрирование он выполнить не смог бы. Это профессор объясняет тем, что Роммель пренебрегал логистикой, не умел управляться со снабжением войск во время передвижений. Ученый напомнил, что Роммель потерпел сильнейшее поражение в Нормандии в попытках отразить наступление союзников.

Не только Гитлер

Заблуждение о Гитлере, как единственном виновнике поражения Германии, - является третьим мифом.

Я хотел бы обвинить во всем Гитлера; он определенно начал Вторую мировую войну, и он автор Холокоста, в этом нет никаких сомнений. Но он определенно не был ответственен за каждое плохое решение, которое принимала немецкая армия. Роберт Ситино

Во многом, по мнению профессора, виноваты немецкие генералы.

Высшие немецкие офицеры, генералы несут большую долю ответственности за развязывание войны, за ведение войны и за то, чтобы война продолжалась без всяких шансов на победу. Роберт Ситино

Япония могла бы выиграть войну?

Япония могла бы выиграть Вторую мировую войну, если бы ее солдаты, кроме кораблей, бомбили нефтебазы в Перл-Харборе - так считают многие.

В лучшем случае, я думаю, это могло отсрочить победу США на несколько месяцев. Япония не хотела завоевывать Америку. Я просто не могу представить, как японцы плывут в Калифорнию и начинают бой на суше. Роберт Ситино

Переломного момента не было

Пятым мифом является то, что во Второй мировой войне есть некий переломный момент. Однако, как считает ученый, это не так.

Суть в том, что если у Второй мировой войны так много поворотных моментов, то я просто не уверен, что они есть. Я думаю, что этот термин берет чрезвычайно сложное явление, такое как глобальная война, и сводит его к чрезмерно упрощенным терминам. Роберт Ситино

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