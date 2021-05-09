Синоптики прогнозируют грозу, сильный дождь, град и ветер.

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, а также в ряде областей Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 10 мая в Алматы ожидается гроза, в Нур-Султане - сильный дождь, гроза, днем - град, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с, в Шымкенте ночью - гроза.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, местами - гроза, град, ветер западный, при грозе 17-22 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза.

В Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гроза, ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается гроза, днем - ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, град, ветер северо-западный 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, ночью и утром местами - гроза, ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ночью местами - туман, ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 м/с. В Жезказгане днем ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается гроза, ветер восточный, северо-восточный 15-20, местами порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются сильный дождь, туман, гроза, шквал, град, ветер северо-восточный, восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гроза, шквал, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

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