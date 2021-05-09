В каком составе сборная Казахстана по хоккею поедет на чемпионат мира

В заявке 28 хоккеистов - три вратаря и 25 полевых игроков.

Обнародован состав команды Казахстана по хоккею на чемпионат мира, сообщает zakon.kz.

Тренерский штаб команды Казахстана по хоккею с шайбой назвал состав на чемпионат мира. В заявке 28 хоккеистов - три вратаря и 25 полевых игроков, - говорится в сообщении olympic.kz.

Вратари: Хенрик Карлссон, Андрей Шутов, Никита Бояркин.

Защитники: Даррен Диц, Алексей Маклюков, Иван Степаненко, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг, Егор Шалапов, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов.

Нападающие: Роман Старченко, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Александр Шин, Саян Данияр, Алихан Асетов, Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Дмитрий Гурков, Кертис Волк, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Артем Лихотников, Егор Петухов.

Отмечается, что Леонид Метальников не сможет принять участие на чемпионате мира по медицинским показаниям.

По словам главного тренера сборной Казахстана Юрия Михайлиса, "каждый, кто был вызван в сборную, достоин представлять Казахстан на международной арене".

Мы наблюдали за всеми, определяли кандидатов до самого последнего дня. Выбор был непростым. Прежде всего, хочу поблагодарить ребят за самоотверженную работу. На тех, кто не вошел в заявку, мы рассчитываем в будущем. Это Дмитрий Гренц, Дмитрий Степанов, Адиль Бекетаев, Александр Писарев, Мадияр Ибрайбеков, Михаил Рахманов, Максим Мусоров, Леонид Метальников и Демид Еремеев. Планируем в дальнейшем привлекать их в сборную Казахстана, - прокомментировал он shaiba.kz выбор игроков в окончательную заявку на чемпионат мира.

Также он высказался о Метальникове, который не сможет принять участие на ЧМ.

До последнего ждали, что Леонид Метальников восстановится от травмы и сможет помочь нам в Риге. Но после двустороннего матча он сам подошел и сказал, что не готов играть на 100%. Он еще не до конца восстановился после травмы. Считаю, это мужской поступок. Мы смогли дать шанс другому защитнику. Юрий Михайлис

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