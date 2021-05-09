Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в Павлодаре

Обстоятельства смерти и личности трупов устанавливаются.

Пожар произошел в многоэтажке Павлодара, сообщает zakon.kz.

9 мая в 21:02 поступило сообщение о пожаре в Павлодаре по ул. Камзина, 364. В одном из квартир 10-этажного жилого дома на третьем этаже произошел пожар на площади 56 кв. м. В 21:30 пожар локализован. В ходе разведки были обнаружены четыре трупа. В квартире обнаружен один обгоревший труп женщины, также были найдены один мужчина и женщина с ребенком с отравлением угарным газом без признаков жизни не лестничной площадке. пресс-служба ДЧС Павлодарской области

На месте работают 28 человек и восемь единиц техники и испытательная пожарная лаборатория.

Отмечается, что обстоятельства смерти и личности трупов устанавливаются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!