Почему финал Лиги чемпионов хотят перенести в Великобританию

В финальном матче встретятся два клуба из Англии - "Челси" и "Манчестер Сити".

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся два клуба из Англии, хотят перенести из Стамбула в Великобританию, передает zakon.kz со ссылкой на sportrbc.ru.

Как сообщил бывший министр юстиции Великобритании, ныне глава канцелярии кабинета министров и канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден ведет переговоры о переносе финального матча ЛЧ из Стамбула в Великобританию.

В настоящее время ведутся непростые переговоры. Мой друг и коллега Оливер Дауден сейчас занимается этим, и поэтому я не хочу в это лезть. Но уверен, британские болельщики очень хотели бы увидеть финал здесь, в Великобритании, - сказал Гоув Reuters.

29 мая в Стамбуле должен состояться финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся "Челси" и "Манчестер Сити". Причина переноса - правительство Великобритании внесло Турцию в "красный список" стран из-за ситуации с распространением COVID-19. Это означает, что по возвращению из Стамбула граждане Великобритании обязаны будут пройти обязательный 10-дневный карантин.

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